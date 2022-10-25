26 октября в Туле останутся без электричества десятки домов Фото: Архив "КП"

26 октября десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Путейская, 4-а, 1, 11, 7;

с 09:00 до 17:00 - ул. Металлистов, 18, 20, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д; ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28; ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.); ул. Р, Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д; ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7; ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Крупской, 1-а, 1-в, 2-г, 2-д, 5; ул. Патронная, 109, 111; ул. Каракозова, 67; ул. Р. Зорге, 2-г.