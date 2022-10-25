Туляки - владельцы карты "Zабота" смогут бесплатно посещать спортзалы Фото: материалы пресс-служб

Уже с завтрашнего дня, с 26 октября, туляки смогут оформить карту «Zабота» через госуслуги или МФЦ. По этой карте родственникам мобилизованных и мобилизованным будут предоставлять скидки.

Сейчас к проекту уже подключились 358 организаций: больше всего партнёров по непродовольственными товарам - 99 организаций, ещё 70 организаций дадут скидки на продукты и 81 - на оказание услуг в сфере здоровья и красоты.

Кроме этого, все муниципальные учреждения спорта будут доступны для бесплатного посещения всем владельцам карты «Забота».