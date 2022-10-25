26 октября дома в двух района Тулы останутся без холодной воды Фото: Арина ВОРОНЦОВА

26 октября с 10:00 до окончания работ в Туле часть домов останутся без холодной воды. Отключения коснутся двух участков - в Советском и Пролетарском округах.

Так, из-за ремонтно-восстановительных работ по улице Революции, 10 без воды останутся:

- ул. Демонстрации, 8,

- ул. Революции, 10.

А из-за ремонтно-восстановительных работ по ул. Кирова, 22а отключат воду в домах:

- ул. Калинина, 77а, 77б, 79в,

- ул. Кирова, 22а, 24, 22,

- ул. Ложевая, 131а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.