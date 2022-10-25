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Общество25 октября 2022 13:27

В тульской области вернули домой 37 ошибочно мобилизованных мужчин

В рамках оперативного совещания в правительстве региона обсудили ход частичной мобилизации
Источник:kp.ru
В тульской области вернули домой 37 ошибочно мобилизованных мужчин

В тульской области вернули домой 37 ошибочно мобилизованных мужчин

Фото: Архив "КП"

25 октября в правительстве Тульской области прошло еженедельное оперативное совещание под председательством губернатора. В рамках встречи обсудили вопросы частичной мобилизации.

Межведомственная группа по информированию граждан о частичной мобилизации ведет работу в двух направлениях: спорные вопросы при мобилизации и помощь семьям призванных на службу в рамках мобилизации.

Так, по первому за все время поступило 347 обращений, из них 251 уже отработано, 96 — находится в работе. Часть обращений касалась ошибочной мобилизации. В 37 случаях вопрос был решен в пользу туляков, которые вернулись домой.

По второму направлению поступило 408 обращений, из них 388 уже отработано. В основном семьям требуется юридическая и бытовая помощь, дополнительное образование для детей, медицинские услуги.

Есть 57 обращений с длительным сроком исполнения: уход за близкими родственниками, оформление льгот, содержание животных.