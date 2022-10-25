Туляков 27 октября приглашают на открытый отбор вакансий на крупные предприятия города Фото: Архив "КП"

27 октября с 10:00 до 12:00 в Центре занятости населения Тулы на улице Демонстрации, 34 для туляков пройдет открытый отбор вакансий на крупнейшие предприятия Тулы и оборонно-промышленного комплекса.

Свои вакансии от ученика до начальника, от рабочего на производстве до IT-специалиста предложат ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", АО "Щегловский вал", ПАО "НПО "Стрела" МКП "ТУЛГОРЭЛЕКТРОТРАНС" и другие.

Так, предприятиям нужны:

- фрезеровщик, токарь -карусельщик 5 разряда, водитель автомобиля, гальваник 4 разряда, сварщик на лазерных установках 5 разряда, паяльник 7 разряда, оператор станков с программным управлением, мастер участка, термист, шлифовщик 4-5 разряда, прессовщик - вулканизаторщик,

- инженер-конструктор,слесарь-ремонтник, литейщик пластмасс 3-4 разряда, контролёр станочных и слесарных работ 3 разряда, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, распределительных работ 3-4 разряда, слесарь - электромонтажник, наждачник,

- программист, начальник отдела производственно-технического деятельности капитального строительства и ремонтов, диспетчер, кондуктор, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования, механик по ремонту транспорта, мойщик-уборщик подвижного состава, рихтовщик кузовов 5 разряда, стропальщик, машинист крана, сборщик деталей и изделий,слесарь-сантехник, сборщик обуви, водитель погрузчика, охранник, электромеханик, упаковщик, резчик металла на ножницами и прессах,электрогазосварщик, бухгалтер, системный администратор,

- инженер-программист, инженер-электроник, главный энергетик транспортной сферы,

- начальник планово-экономического отдела, начальник бюро в промышленности, инженер-конструктор, инженер-технолог, экономист,

- уборщик производственных и служебных помещений,

- контролер станочных и слесарных работ 3-5 разряд.