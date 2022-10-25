В правительстве Тульской области предложили засекретить данные о выплатах участникам СВО Фото: Архив "КП"

На заседании комиссии Государственного Совета РФ зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова внесла предложение засекретить данные о социальных выплатах сотрудникам ФСБ, Росгвардии и других силовых структур, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), а также выплаты их детям. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснила Гремякова, в Тульской области региональные выплаты в 100 тысяч рублей распространяются не только на частично мобилизованных, но и на контрактников, и под них подпадают сотрудники, военнослужащие, которые работают в определенных структурах - ФСБ, Росгвардии:

"Сейчас у них стоит вопрос, что все-таки эти данные должны идти с грифом "секретно" или "для служебного пользования". Мне бы хотелось, чтобы эту тему мы взяли в проработку и обсудили".

Представители силовых структур предлагают перечислять средства непосредственно в их организации, где деньги будут распределять между сотрудниками, пояснила Гремякова.