В Туле 25 октября больше двух десятков домов остались без воды из-за ремонтных работ Фото: Архив "КП"

25 октября с 10:00 до окончания работ в Туле прекращена подача холодной воды по ряду адресов. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по улице Баженова, 4.

В результате без воды остались:

- ул. Баженова, 2, 4, 4а, 4б, 3,

- ул. Кирова, 169, 171, 169а,

- ул. Марата, 190, 192, 194, 196, 198, 184, 81а, 81, 67, 65, 59, 71/1, 73/3, 73/5, 151а,

- Торховский проезд, 9.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.