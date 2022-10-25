Двое молодых жителей Тулы попались на распространении наркотиков за биткоины Фото: материалы пресс-служб

В Туле оперативники отдела наркоконтроля задержали за распространение наркотиков синтетического и растительного происхождения двоих местных жителей – 22-летнюю девушку и её 19-летнего знакомого.

Как выяснили полицейские, молодые люди занимались этим незаконным бизнесом около шести месяцев, сбывая "товар" на площадках двух так называемых интернет-магазинов по продаже наркотиков под руководством кураторов. Получая оптовую партию весом от 1 кг и более, парень и девушка делили ее на более мелкие партии или же расфасовывали на разовые дозы, а затем сбывали через тайники-закладки на территории Тулы, а также в Московской и Рязанской областях.

Отмечается, что кураторы контролировали каждый шаг тульских сбытчиков, в ходе переписки в мессенджерах указывая, в каком месте и сколько зелья нужно оставить. Оплата за выполненные задания осуществлялась через биткоин-кошелёк, после чего деньги обналичивались.

Во время задержания у молодого человека обнаружили свёрток с более чем 400 граммами мефедрона, а в ходе обыска на съёмной квартире в центре Тулы оперативники изъяли более 1 кг синтетического наркотика и более 3 кг марихуаны, а также электронные весы, упаковочный материал и готовые к сбыту закладки.

В ходе обыска на съёмной квартире в центре Тулы изъяли более 1 кг синтетика и более 3 кг марихуаны, а также электронные весы, упаковочный материал и готовые к сбыту закладки. Фото: материалы пресс-служб

Как признались сами задержанные, оба они являются наркоманами и ранее каждый из них на протяжении почти полугода самостоятельно занимался сбытом наркотиков, но потом решили вместе заниматься продажей амфетамина, мефедрона, марихуаны и гашиша. В месяц им для дальнейшей продажи поступали от 3 до 5 оптовых партий.

Сейчас в полиции по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело, молодых людей заключили под стражу.