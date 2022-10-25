32-летнего туляка оштрафовали за дискредитацию ВС РФ и унижение граждан России Фото: соцсети

32-летний туляк привлек внимание правоохранителей, когда в сентябре под одним из постов об открытии мемориальной доски Максиму Еропкину, погибшему в ходе проведения СВО на Украине, начал отписывать оскорбительные комментарии в адрес как Еропкина, так и тех комментаторов, кто просил туляка опомниться и прекратить это.

В результате мужчину нашли и задержали, сообщает телеграм-канал "Тула. Экстремизм". В его комментариях нашли признаки дискредитации наших военных, участвующих в проведении СВО на Украине, и оскорбления в адрес граждан РФ - по его мнению, в нашей стране живут одни "дегенераты". Кроме того, туляк активно желал скорейшей победы Украине. За дискредитацию ВС РФ Илья получил штраф в 40 000 рублей, а за унижение граждан РФ - 5 суток ареста. Кроме того, за неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов ему назначили еще 3 суток административного ареста.