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Происшествия25 октября 2022 6:39

В Тульской области мужчина на Mazda-6 врезался в эвакуатор, грузивший заглохшую Skoda

В результате пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку
Источник:kp.ru
В Тульской области мужчина на Mazda-6 врезался в эвакуатор, грузивший заглохшую Skoda

В Тульской области мужчина на Mazda-6 врезался в эвакуатор, грузивший заглохшую Skoda

Фото: материалы пресс-служб

23 октября в 15:00 на 321-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ефремове Тульской области произошло нестандартное ДТП.

По предварительной информации, 33-летний мужчина на автомобиле Mazda-6 врезался в стоящий на обочине попутного направления автоэвакуатор Mersedes Benz 709D, который в этот момент грузил на платформу технически неисправного автомобиля Skoda Superb.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Skoda – 41-летний мужчина - и пассажиры автоэвакуатора: 43-летняя женщина и 10-летняя девочка. После оказания медицинской помощи все трое были отпущены.