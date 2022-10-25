В Суворове Тульской области из горящего дома вывели 11 человек, включая ребенка Фото: материалы пресс-служб

24 октября в 12:51 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в Суворове Тульской области. На место происшествия выехали три пожарных расчета, которые потушили открытое пламя за восемь минут.

Из горящего дома эвакуировали 10 человек, из них 1 ребенок, кроме того, одного человека спасло звено газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств. Никто из людей не пострадал.

Одного человека спасло звено газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств Фото: материалы пресс-служб

В результате происшествия в комнате обгорел диван, стены и потолок закоптились по всей площади.

Причина пожара устанавливается.