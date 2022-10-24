Из-за плановых работ 24 октября десятки домов в Туле останутся без электричества Фото: Архив "КП"

24 октября десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 - ул. Доватора, 10, 12, 14; ул. Металлургов, 2-а, 2-б, 2-в; ул. Кутузова, 154, 156, 158; пер. Кирпичный, 8, 10; ул. Дачная, 1, 1-а, 2; ул. Кутузова, 211-225 (нечётн.), 150, 160, 225-а, 229; пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 3-а, 8-а, 1-11 (нечётн.); пер. 8- Марта, 1-7 (нечётн.), 4; пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Р. Люксембург, 11-б; ул. К. Либкнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а; ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а; ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.);

с 09:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 108; ул. Н. Руднева, 25/пер. Н. Руднева, 13;

с 09:00 до 17:00 - Калужское шоссе, 5, 7; ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 13-37 (нечётн.); ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн.), 1-а, 29-а; п. Маслово: ул. Ландышевая, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-а; Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 26; ул. Васильковая, 5; ул. Краинская; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская; ул. Першинская; ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 10; ул. Галкина, 239-261 (нечётн.), 268-276 (чётн.); ул. Токарева, 37; ул. Н. Неман, 34-а, 20-36 (чётн.), 27, 29, 29-а;

с 09:30 до 13:30 - пер. Бухоновский, 3, 5, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 8, 10-б, 23; пр-т Ленина, 23, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 21, 31;

с 09:30 до 17:00 - ул. Демонстрации, 2;

с 10:00 до 11:00 - ул. Металлургов, 13-33 (нечётн.); ул. Бардина,2, 4, 5, 7, 9; ул. Чаплыгина, 10; ул. Аносова, 9, 11; ул. М. Мазая, 8-22 (чётн.); ул. Гайдара, 2, 5, 8;

с 13:00 до 14:00 - ул. Кутузова, 122-128 (чётн.), 177-209 (нечётн.), 169; ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-13 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 2-а, 11-а, 14-а, 14-б, 22-а, 22-б; ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Разливочная, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); Епифанское ш., 2-22 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Дачная, 12-а, 11-22; ул. Коксовая, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 4-а, 14-а; ул. Бардина, 10, 12, 14, 16; ул. Мартеновская, 26, 28.