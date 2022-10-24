Губернатор Тульской области передал гвардейцам 106-й дивизии снаряжение и технику Фото: материалы пресс-служб

24 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил полигон, на котором мобилизованные туляки проходят практические занятия по боевому слаживанию, а также вручил бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии технику и снаряжение. Среди переданного - 12 автомобилей, 20 квадроциклов и специальное оборудование. Кроме того, губернатор сообщил, что уже дал поручение закупить очередную партию автомобилей и спецтехники.

Также Алексей Дюмин проинспектировал, как идет подготовка снайперов, расчетов крупнокалиберного пулемета «Корд», пулемета Калашникова, гранатометов АГС-17 и РПГ-7Д, как проходят занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях. Обучают бойцов опытные инструкторы.

. Фото: материалы пресс-служб

Частичная мобилизация, объявленная Указом Верховного Главнокомандующего, в Тульской области идет в соответствии с планом.

«Как глава региона я продолжаю полностью контролировать все моменты – начиная от вашего зачисления, размещения, обеспечения и завершая доукомплектованием всем необходимым. Все выплаты и льготы, положенные военнослужащим, будут предоставлены неукоснительно и в полном объеме. Этот вопрос – на моем личном контроле», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Военнослужащие из Тульской области, которые проходят подготовку в подразделениях на территории других регионов, также находятся в зоне постоянного внимания и не останутся без заботы.