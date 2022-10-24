В Туле на улице Кутузова "Лада" сбила опору линии электропередач на проезжую часть Фото: соцсети

Днем 24 октября в 13:00 в Туле на улице Кутузова в районе дома № 181 произошло ДТП: как сообщает канал "Compas_71", там автомобиль "Лада" врезался в опору линии электропередач, сбив ее на проезжую часть.

По имеющейся информации, никто из людей не пострадал. Также сообщается, что причиной аварии стал неустановленный автомобиль, который не уступил дорогу "Ладе", и ее водителю пришлось уводить свой автомобиль в сторону, чтобы избежать столкновения.

. Фото: соцсети