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Происшествия24 октября 2022 14:22

В Туле на улице Кутузова "Лада" сбила опору линии электропередач на проезжую часть

В ДТП никто из людей не пострадал, но движение было перекрыто
Источник:kp.ru
В Туле на улице Кутузова "Лада" сбила опору линии электропередач на проезжую часть

В Туле на улице Кутузова "Лада" сбила опору линии электропередач на проезжую часть

Фото: соцсети

Днем 24 октября в 13:00 в Туле на улице Кутузова в районе дома № 181 произошло ДТП: как сообщает канал "Compas_71", там автомобиль "Лада" врезался в опору линии электропередач, сбив ее на проезжую часть.

По имеющейся информации, никто из людей не пострадал. Также сообщается, что причиной аварии стал неустановленный автомобиль, который не уступил дорогу "Ладе", и ее водителю пришлось уводить свой автомобиль в сторону, чтобы избежать столкновения.

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Фото: соцсети

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Фото: соцсети