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Происшествия24 октября 2022 12:21

В Богородицке Тульской области нетрезвый автомобилист въехал в дерево на "Ниве": пострадал пассажир

25-летний молодой человек был госпитализирован с различными травмами
Источник:kp.ru
В Богородицке Тульской области нетрезвый автомобилист въехал в дерево на "Ниве": пострадал пассажир

В Богородицке Тульской области нетрезвый автомобилист въехал в дерево на "Ниве": пострадал пассажир

Фото: материалы пресс-служб

21 октября в 14:40 на Иевлевском проезде в Богородицке Тульской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал мужчина.

По предварительной информации, нетрезвый 29-летний молодой человек на автомобиле "Шевроле Нива" съехал в левый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля – 25-летний молодой человек, который был госпитализирован с различными травмами.