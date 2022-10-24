За сутки жители Тульской области отдали мошенникам почти 1,2 млн рублей Фото: Архив "КП"

В Тульской области за прошедшие сутки 5 местных жителей стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности 1 178 500 рублей. Отмечается, что все жертвы знали о фактах и способах обмана, но все равно поддались на уловки злоумышленников.

На сегодня самыми распространенными являются мошенничества, когда неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить денежные средства на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов.

Так, 48-летний слесарь из Тулы перевёл предприимчивым преступникам свои сбережения - 590 тысяч рублей. По аналогичной схеме 65-летняя жительница Тулы лишилась 560 тысяч рублей, из которых 385 тысяч рублей были оформлены в кредит.

40-летняя тулячка пыталась купить автозапчасти через Вконтакте, но попалась на уловки злоумышленников и потеряла 7 500 рублей. В той же социальной сети жертвой мошенников стала 20-летняя жительница Тулы, которая перевела якобы своей знакомой 3 тысячи рублей.

А 19-летний молодой человек из Алексина лишился 18 тысяч рублей, которые он перевёл мошенникам под предлогом доставки цветов.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.