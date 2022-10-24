В школах Тульской области для школьников готовили из просроченных продуктов Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Куркинского района провела проверку в школах МОУ «Крестовская СОШ», МКОУ «Андреевская ООШ», МКОУ «Михайловская СОШ», МОУ «Сергиевская ООШ», МКОУ «Птанская СОШ» и МОУ «Ивановская СОШ».

Проверка выявила нарушения законодательства, регламентирующего организацию питания школьников, а также законодательства о пожарной безопасности.

Так, в нарушение санитарных требований в школах при организации питания использовали продукты с истекшим сроком годности и без маркировки, также отсутствовала маркировка на емкостях с суточными пробами.

Кроме того, в учреждениях должным образом не соблюдаются требования пожарной безопасности: огнетушители не имеют маркировки, располагаются в недоступных для использования местах, ненадлежащим образом ведутся журналы учета и перезарядки огнетушителей.

Для устранения нарушений прокуратура района в образовательные учреждения внесла представления об устранении нарушений, которые находятся на стадии рассмотрения.