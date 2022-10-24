За сутки в Тульской области на 24 октября коронавирусом заразились 48 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 24 октября, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 48 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 870 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 8 человек.

28 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 179 006 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 330 человек.