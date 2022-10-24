За минувшие выходные в Тульской области выявили 50 пьяных водителей Фото: Архив "КП"

По данным Госавтоинспекции Тульской области, за минувшую пятницу и выходные дни, с 21 по 23 октября, в регионе выявили 50 водителей, севших за руль пьяными. протоколы были составлены:

- за нетрезвое вождение - на 17 водителей;

- за нетрезвое вождение лицами, не имеющими водительских прав - на 1 водителя;

- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение – на 25 водителей;

Семь водителей попались пьяными за рулем не в первый раз, и в отношении них были собраны материалы уголовного дела.

Кроме того, в отношении еще 7 водителей составили протоколы за вождение автомобиля лицом, заведомо лишенным водительских прав.