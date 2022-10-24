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Происшествия24 октября 2022 7:35

Тульские полицейские спасли из закрытой квартиры 86-летнюю женщину с инсультом

После звонка обеспокоенного родственника, они вскрыли дверь квартиры и помогли доставить пострадавшую в больницу
Источник:kp.ru
Тульские полицейские спасли из закрытой квартиры 86-летнюю женщину с инсультом

Тульские полицейские спасли из закрытой квартиры 86-летнюю женщину с инсультом

Фото: Архив "КП"

21 октября, около 10:00 в отделение полиции обратился житель Тулы, который сообщил, что его пожилая 86-летняя родственница не выходит на связь и не открывает на звонки дверь квартиры, в которой живет, в доме № 29 по улице Оружейной.

По названному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая в строгом соответствии с законом «О полиции» вскрыла входную дверь. В квартире обнаружили пожилую женщину с признаками инсульта. На место происшествия полицейские вызвали бригаду скорой помощи.

В настоящее время женщина находится в медицинском учреждении.