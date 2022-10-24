В Черни Тульской области при пожаре погиб 50-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

24 октября в 04:04 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Вознесенского в поселке Чернь Тульской область. На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые справились с огнем за 19 минут.Имеется пострадавший.

Звено газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасло 3 человек, еще один человек - 50-летний мужчина, погиб.

Также в результате происшествия в комнате сгорел диван.

Причина пожара устанавливается.