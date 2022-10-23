Завтра, 24 октября, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 9:00 до 12:00 - ул. Оборонная, 102; пр-т Ленина, 53, 53-б, 55, 57-а, 53-а; ул. Л. Толстого, 114-а;

с 9:00 до 17:00 - Калужское ш., 5, 7; п. Трудовой, 31-41; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 62; ул. Колетвинова, 8-23, 16-а; ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33, 33-а; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а; п. Горелки: Московское ш., 25-41 (нечётн.); п. Михалково: ул. Тверская, 12-18 (чётн.), 7, 9, 11, 15; ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26; ул. Михалковская, 26; ул. Невская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 21; ул. Самарская, 15, 18, 21; п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 3-73 (нечётн.), 118-а; пер. Колхозный, 2; ул. Косогорская, 1-51 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-а, 2-б, 51-а; ул. Волжская, 1-3 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Невская, 2;

с 9:30 до 13:30 - Мясново: ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 9-а, 8-а, 15-а; ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 27, 31; ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; ул. 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26;

12:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 53, 57-а, 55, 53-б; ул. Л. Толстого, 114-а.