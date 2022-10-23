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Общество23 октября 2022 8:59

Николай Комаров дежурит по Туле сегодня, 23 октября

На выходных традиционно организовано дежурство сотрудников горадминистрации
Игорь КОПЫТОВ
Николай Комаров дежурит по Туле сегодня, 23 октября

Николай Комаров дежурит по Туле сегодня, 23 октября

Фото: Игорь КОПЫТОВ

23 октября дежурный — заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу администрации города Тулы Николай Комаров.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).