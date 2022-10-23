Николай Комаров дежурит по Туле сегодня, 23 октября Фото: Игорь КОПЫТОВ

23 октября дежурный — заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу администрации города Тулы Николай Комаров.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).