23 октября в Туле столбики термометров поднимутся до +8°С Фото: Алексей ФОКИН

Столбики термометров поднимутся до отметки +8°С. Ветер южный, до 3,2 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 740 мм ртутного столба. Влажность до 95%.

При этом, начиная с обеда, синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка будет сохранять неустойчивость при низком УФ-индексе.

К ночи столбики термометров останутся практически на той же позиции – до +7 градусов. При этом сохранится большая вероятность дождя.