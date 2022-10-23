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Общество23 октября 2022 6:07

23 октября в Туле столбики термометров поднимутся до +8°С

В это воскресенье всех ждет пасмурная и дождливая погода
Игорь КОПЫТОВ
23 октября в Туле столбики термометров поднимутся до +8°С

23 октября в Туле столбики термометров поднимутся до +8°С

Фото: Алексей ФОКИН

Столбики термометров поднимутся до отметки +8°С. Ветер южный, до 3,2 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 740 мм ртутного столба. Влажность до 95%.

При этом, начиная с обеда, синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка будет сохранять неустойчивость при низком УФ-индексе.

К ночи столбики термометров останутся практически на той же позиции – до +7 градусов. При этом сохранится большая вероятность дождя.