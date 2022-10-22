Коронавирус в Тульской области: 49 новых случаев заболевания за последние сутки на 22 октября Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 22 октября, 34 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 178 948 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 4 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 185 775 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 328 жителей региона.