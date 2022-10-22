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Происшествия22 октября 2022 14:55

Два жителя Подмосковья организовали крупную нарколабораторию в Тульской области

Теперь они надолго отправятся в колонию
Игорь КОПЫТОВ
Два жителя Подмосковья организовали крупную нарколабораторию в Тульской области

Два жителя Подмосковья организовали крупную нарколабораторию в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области вынесен приговор 26 и 27-летним жителям Московской области, которые с мая по июнь 2022 года в жилом доме родственницы одного из соучастников в Веневском районе Тульской области организовали лабораторию по производству наркотического средства мефедрона для его последующего сбыта через интернет.

Деятельность мужчин пресекли сотрудники регионального УФСБ России. В ходе обыска из незаконного оборота изъято свыше 11 кг смеси с содержанием наркотика.

Также в доме был обнаружен и изъят обрез охотничьего оружья, принадлежащий одному из соучастников.

Суд приговорил подсудимых к 15,5 и 16,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.