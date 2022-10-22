Два жителя Подмосковья организовали крупную нарколабораторию в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области вынесен приговор 26 и 27-летним жителям Московской области, которые с мая по июнь 2022 года в жилом доме родственницы одного из соучастников в Веневском районе Тульской области организовали лабораторию по производству наркотического средства мефедрона для его последующего сбыта через интернет.

Деятельность мужчин пресекли сотрудники регионального УФСБ России. В ходе обыска из незаконного оборота изъято свыше 11 кг смеси с содержанием наркотика.

Также в доме был обнаружен и изъят обрез охотничьего оружья, принадлежащий одному из соучастников.

Суд приговорил подсудимых к 15,5 и 16,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.