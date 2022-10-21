В Тульской области 23 наркоторговцам вынесли приговор: в уголовном деле - 715 томов Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области вынесли приговор по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ, организации преступного сообщества и участии в нем, а также "отмыве" денежных средств. Приговор огласили сразу 23 фигурантам. Уголовное дело рассматривал Новомосковский городской суд, рассмотрение в суде длиллось более двух лет, а расследование и того дольше. К финалу в деле накопилось порядка 715 томов.

Как установил суд, члены группировки на территории Тульской, Калужской и Рязанской областей с августа 2015 по ноябрь 2017 года совершили более 70 преступлений, связанных с наркоторговлей. После их задержания из незаконного оборота было изъято более 21 килограмма наркотиков, которыми торговали через интернет-магазины и прятали в тайниках. При этом переписка с покупателями была зашифрована, а оплату проводили через электронные платежи.

В Тульской области 23 наркоторговцам вынесли приговор: в уголовном деле - 715 томов Фото: материалы пресс-служб

Суд приговорил:

- руководителя преступного сообщества к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 800 тысяч рублей и ограничению свободы на 1,5 года,

- 17 членов сообщества - к лишению свободы на сроки от 14 лет 9 месяцев до 18 лет 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафами от 350 тысяч до 600 тысяч рублей,

- 5 членов сообщества (четверо из них - женщины) - к лишению свободы на сроки от 6 лет до 10 лет 6 месяцев в колонии общего режима, а мужчине - дополнительно 300 тысяч штрафа и 1 год ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.