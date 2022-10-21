Фотограф поймал в кадр длиннохвостую неясыть в Пролетарском парке Тулы (Фото Игоря Щербакова).

20 октября в Туле в Пролетарском парке фотограф Игорь Щербаков заметил и сумел сфотографировать длиннохвостую неясыть - это вид сов нечастый гость в городе, хотя и не то чтобы невозможный.

Как рассказал сам фотограф, он просто прогуливался по парку, когда его внимание привлек гвалт ворон и сорок в кроне одного из деревьев. имея опыт наблюдения за птицами, Щербаков приблизился к дереву и увидел в кроне дерева сову.

Фотограф отмечает, что сова может провести в парке несколько дней, кроме того, желающим увидеть сову он рекомендовал обратить внимание на шумные группы галок и других врановых - эти виды птиц очень не ладят с совами, и нередко нападают и гоняют их, стаей против одной совы.