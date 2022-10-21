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Происшествия21 октября 2022 12:37

В Арсеньевском районе Тульской области из горящего дома эвакуировали 2 человека

В пострадавшей от огня квартире сгорел холодильник
Источник:kp.ru
В Арсеньевском районе Тульской области из горящего дома эвакуировали 2 человека

В Арсеньевском районе Тульской области из горящего дома эвакуировали 2 человека

Фото: материалы пресс-служб

21 октября в 09:48 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Центральный Арсеньевского района Тульской области. На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые справились с открытым пламенем за 29 минут.

Из горящего здания эвакуировали 2 человека, никто из людей не пострадал.

В результате происшествия в кухне сгорел холодильник, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.