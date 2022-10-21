В Тульской области русло реки Оки расчистили по требованию природоохранной прокуратуры Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура совместно со специалистами ГИМС МЧС России по Тульской области провела проверку в водоохранной зоне реки Оки.

Установлено, что, в нарушение требований закона, ГУ ТО «Тулаавтодор», за которым закреплен мост через реку Оку в деревне Береговой Белевского района, не принимал мер по расчистке русла реки Оки на этом участке от обломков деревьев, бетонных плит, коммунально-бытового мусора и иных предметов.

По иску прокурора суд обязал учреждение расчистить русло от загрязнения, засорения и завалов. В настоящее время Ока в Белевском районе расчищена.