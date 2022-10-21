«Ростелеком» вновь стал победителем народной премии «Тульский бренд»

По итогам народного голосования IХ премии «Тульский бренд 2022» «Ростелеком» в очередной раз признан победителем в номинации «Связь, телекоммуникации и цифровые сервисы». Торжественная церемония награждения прошла 20 октября. В мероприятии приняли участие представители правительства Тульской области, администрации Тулы, руководители ведущих предприятий региона.

Премия «Тульский бренд» — символ народного доверия. 60 компаний-победителей в 12 номинациях определили сами жители региона. Туляки отдавали свои голоса, заполняя анкеты в газете «Комсомольская правда в Туле», на крупных предприятиях области, в киосках. Проголосовать за участников можно было и на сайтах изданий-организаторов премии. В итоге было собрано свыше 4,5 тысяч заполненных анкет. Кроме того, в течение года корреспонденты проводили опрос на улицах областной столицы. Его участниками стали более 700 человек. Горожанам нужно было назвать предприятия, которые они считают брендом области, перечислить компании, услугами которых чаще всего пользуются.

Марина Левина, первый заместитель председателя Тульской областной Думы:

«”Тульский бренд” стал доброй традицией. Церемония объединила замечательных людей, у которых есть немалые достижения, а главное — стремление работать и развивать все самое лучшее, что есть на тульской земле. Сегодня как никогда нужны такие проекты. “Тульский бренд” наполнен глубочайшим смыслом: береги то, что досталось от предков, преумножай это и смотри смело в будущее».

«Народное признание “Ростелекома” лучшим провайдером возлагает на нашу компанию большую ответственность. Гордимся, что вместе с правительством решаем одну из ключевых задач: повышаем качество жизни туляков, создавая цифровую среду. В этом году мы обеспечили оптическим доступом в интернет свыше 16 тысяч домохозяйств в 130 населенных пунктах региона. Кроме того, продолжается реализация масштабных проектов в области образования, здравоохранения, туризма и других», – отметил Виталий Яценко, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях, во время церемонии награждения.

В 2022 году специалисты «Ростелекома» проложили более 500 километров волоконно-оптических линий связи в 14 районах Тульской области, а также в частном секторе Тулы. Высокоскоростной интернет позволяет пользоваться любыми ресурсоемкими услугами провайдера: видеоплатформой Winк, сервисами «Умного дома», облачным видеонаблюдением и другими.