В Туле 18-летнего парня ограбили на улице, отобрав наручные часы Фото: Архив "КП"

В Туле в полицию обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что на улице Луначарского некий молодой человек силой отобрал у него наручные часы.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый 20-летний местный житель. Злоумышленника доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж». Кроме того, фигуранта заключили под стражу.