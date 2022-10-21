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Происшествия21 октября 2022 10:35

В Туле 18-летнего парня ограбили на улице, отобрав наручные часы

Злоумышленника удалось задержать и вернуть похищенное владельцу
Источник:kp.ru
В Туле 18-летнего парня ограбили на улице, отобрав наручные часы

В Туле 18-летнего парня ограбили на улице, отобрав наручные часы

Фото: Архив "КП"

В Туле в полицию обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что на улице Луначарского некий молодой человек силой отобрал у него наручные часы.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый 20-летний местный житель. Злоумышленника доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж». Кроме того, фигуранта заключили под стражу.