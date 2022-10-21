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Происшествия21 октября 2022 10:00

В Тульской области автомобиль Chery сбил корову: водитель и пассажирка авто попали в больницу

Авария произошла на автодороге в Дубенском районе
Источник:kp.ru
В Тульской области автомобиль Chery сбил корову: водитель и пассажирка авто попали в больницу

В Тульской области автомобиль Chery сбил корову: водитель и пассажирка авто попали в больницу

Фото: материалы пресс-служб

20 октября в 20:35 на 1-м километре автодороги «Тула – Белев - автоподъезд к н.п.Дубна» в Дубенском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на автомобилем Chery А13 сбил корову, которая перебегала проезжую часть дороги справа налево.

В результате ДТП были госпитализированы водитель автомобиля и его 20-летняя пассажирка. Судьба коровы неизвестна.