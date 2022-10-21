В Тульской области автомобиль Chery сбил корову: водитель и пассажирка авто попали в больницу Фото: материалы пресс-служб

20 октября в 20:35 на 1-м километре автодороги «Тула – Белев - автоподъезд к н.п.Дубна» в Дубенском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на автомобилем Chery А13 сбил корову, которая перебегала проезжую часть дороги справа налево.

В результате ДТП были госпитализированы водитель автомобиля и его 20-летняя пассажирка. Судьба коровы неизвестна.