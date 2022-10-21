В Тульской области ВАЗ врезался в стоявший на площадке для отдыха грузовик: пострадал мужчина Фото: материалы пресс-служб

20 октября в 18:57 на 667-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

По предварительной информации, 54-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21063 врезался в стоявший на площадке для отдыха грузовой автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом Schwarzmueller.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, который был отпущен после оказания медицинской помощи.