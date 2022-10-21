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Происшествия21 октября 2022 8:58

В Тульской области ВАЗ врезался в стоявший на площадке для отдыха грузовик: пострадал мужчина

ДТП произошло на автодороге Р-132 «Золотое Кольцо» в Веневском районе
Источник:kp.ru
В Тульской области ВАЗ врезался в стоявший на площадке для отдыха грузовик: пострадал мужчина

В Тульской области ВАЗ врезался в стоявший на площадке для отдыха грузовик: пострадал мужчина

Фото: материалы пресс-служб

20 октября в 18:57 на 667-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

По предварительной информации, 54-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21063 врезался в стоявший на площадке для отдыха грузовой автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом Schwarzmueller.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, который был отпущен после оказания медицинской помощи.