Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погодных условий Фото: Архив "КП"

Региональная Госавтоинспекция предупреждает жителей Тульской области об ухудшении погоды: в регионе ожидаются перепады температур, заморозки и осадки, что усложняет дорожную обстановку и требует от участников дорожного движения особой осторожности.

Автомобилистов просят соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать опасных маневров, особенно касающихся выезда на встречную полосу. Пешеходам следует переходить проезжую часть только по зебре, не отвлекаться на дороге и не забывать про светоотражающие элементы.

Экипажи ДПС готовы прийти на помощь в любой момент. Обращаться можно по телефонам: