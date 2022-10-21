Населенные пункты Тульской области сохранят статус чернобыльской зоны Фото: Архив "КП"

В Тульской области на сегодня 1215 населённых пунктов с общим числом жителей почти 700 тысяч человек входят в перечень населенных пунктов имеющих статус чернобыльской зоны. Напомним, ранее МЧС внесло в Правительство России новую редакцию проекта постановления, согласно которому предполагалось исключить из этого перечня 342 населённых пункта региона, где живут более 182 тысяч человек.

Правительство Тульской области не согласовало этот проект и направило соответствующие замечания в МЧС России в апреле и июне 2022 года, а губернатор Алексей Дюмин обратился в Правительство РФ и МЧС России с инициативой сохранить за населенными пунктами Тульской области статус «чернобыльских территорий».

20 октября заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание по пересмотру Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. И с учётом доводов региона было решено оставить за поселками Тульской области статус "чернобыльских".