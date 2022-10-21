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Общество21 октября 2022 6:23

В Туле на улице Металлургов жители заметили бродящего золотого фазана

О неожиданной встрече с яркой птицей очевидцы сообщили в соцсетях
Источник:kp.ru
В Туле на улице Металлургов жители заметили бродящего золотого фазана

В Туле на улице Металлургов жители заметили бродящего золотого фазана

Фото: соцсети

Днем 20 октября в Туле на улице Металлургов прохожие заметили золотого фазана, который бродил без присмотра в районе дома № 82а. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам авторов записи, они сообщили о птице в МЧС и экзотариум, но ни там, ни там не смогли помочь - домашние птицы не входят в сферу их деятельности.

В комментариях туляки предположили, что фазан улетел из зоопарка или зооуголка, однако по нашей информации, в Туле есть как минимум один заводчик, разводящий этих птиц на мясо, так что фазан мог сбежать с его подворья.