В Туле на улице Металлургов жители заметили бродящего золотого фазана Фото: соцсети

Днем 20 октября в Туле на улице Металлургов прохожие заметили золотого фазана, который бродил без присмотра в районе дома № 82а. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам авторов записи, они сообщили о птице в МЧС и экзотариум, но ни там, ни там не смогли помочь - домашние птицы не входят в сферу их деятельности.

В комментариях туляки предположили, что фазан улетел из зоопарка или зооуголка, однако по нашей информации, в Туле есть как минимум один заводчик, разводящий этих птиц на мясо, так что фазан мог сбежать с его подворья.