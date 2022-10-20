Тульские школьники примут участие в финале конкурса «Большая перемена» Фото: материалы пресс-служб

С 23 по 28 октября в международном детском центре «Артек» 1500 ребят из всех регионов России примут участие в финальном испытании конкурса «Большая перемена» среди учеников 9-х – 11-х классов. Будут среди них и школьники из Тульской области.

Ребятам предстоит решать кейсы, которые помогут раскрыть их уникальные способности. Для них подготовлены игры, флешмобы, образовательная и выставочная программы, а также они смогут принять участие в игре «Включайся!» от Российского движения детей и молодежи, на которой создадут модель идеального города для детей и молодежи.

300 победителей из учеников 8-х – 9-х классов смогут выиграть по 200 тысяч рублей, еще 300 человек среди 10-х классов получат по 1 млн рублей: эти деньги они смогут потратить на обучение или запуск стартапа. Педагогам, которые были наставниками победителей, вручат отдельный приз – 150 тысяч рублей.

Кроме того, 30 школ, подготовивших наибольшее число финалистов, получат гранты в размере 2 млн рублей.

Для финалистов, гостей, спикеров и организаторов пройдет марафон здоровья «Большой перемены». Также школьники смогут присоединиться к акции «Мы рядом». Ребята своими руками создадут открытки, гравюры и талисманы для участников СВО, сочинят для них стихотворения и запишут видеообращения со словами поддержки. Письма и подарки военнослужащим доставят волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ.