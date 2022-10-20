В Тульской области житель Подмосковья зарезал плавчанина, решив, что тот его оскорбил Фото: Архив "КП"

В Плавском районе Тульской области признали виновным в убийстве 54-летнего жителя Московской области.

В суде установлено, что в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года обвиняемый выпивал в кафе по улице Октябрьской в Плавске. В какой-то момент, выйдя из заведения, он встретил незнакомого ему ранее местного жителя и, ошибочно решив, что тот оскорбил его нецензурной бранью, ударил мужчину ножом в грудь и скрылся. От полученной раны 33-летний потерпевший скончался в районной больнице, куда его доставили с места происшествия посетители кафе.

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил иск потерпевшей - родственницы убитого - на компенсацию морального вреда и затрат на погребение, общая сумма компенсации составила больше 1 миллиона 58 тысяч рублей.