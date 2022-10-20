Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 13:10

Стал известен судейский состав на домашний матч тульского «Арсенала» и «Волгаря»

Главным судьей назначен Игорь Панин из Дмитрова
Источник:kp.ru
Стал известен судейский состав на домашний матч тульского «Арсенала» и «Волгаря»

Стал известен судейский состав на домашний матч тульского «Арсенала» и «Волгаря»

Фото: Архив "КП"

стало известно, кто будет судить матч тульского «Арсенала» с «Волгарем», который пройдет на Центральном стадионе Тулы 23 октября в 17:00 в рамках 15-го тура Первой лиги.

Главным судьей назначен Игорь Панин из Дмитрова, а его ассистентами выступят москвич Александр Приходько и Станислав Попков из Петрозаводска. Резервный арбитр — Александр Ануфриев из Москвы.

Инспектором матча станет Александр Костин из Московской области, делегатом матча назначен его земляк Сергей Гуторенко.