Стал известен судейский состав на домашний матч тульского «Арсенала» и «Волгаря» Фото: Архив "КП"

стало известно, кто будет судить матч тульского «Арсенала» с «Волгарем», который пройдет на Центральном стадионе Тулы 23 октября в 17:00 в рамках 15-го тура Первой лиги.

Главным судьей назначен Игорь Панин из Дмитрова, а его ассистентами выступят москвич Александр Приходько и Станислав Попков из Петрозаводска. Резервный арбитр — Александр Ануфриев из Москвы.

Инспектором матча станет Александр Костин из Московской области, делегатом матча назначен его земляк Сергей Гуторенко.