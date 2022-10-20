«Академия Михайлова» победила команду «Рязань-ВДВ» в Ледовом дворце Тулы Фото: материалы пресс-служб

19 октября, в эту среду, тульский хоккейный клуб «Академия Михайлова» в Ледовом дворце встретился с командой «Рязань-ВДВ». Встреча окончилась победой туляков со счетом 4:1

В первом периоде туляки забили две шайбы, сразу вырвавшись вперед - авторами ударов стали Максим Лазарев и Глеб Петров. Во втором периоде, несмотря на плотную оборону рязанцев, Владислав Рыбаков забили третью шайбу.

В третьем периоде гости вернулись с новыми силами, и Дмитрий Силантьев смог загнать одну шайбу в тульские ворота, но туляки выстояли и за четыре минуты до конца матча Егор Яковлев установил итоговый счет встречи, еще раз поразив ворота соперника.