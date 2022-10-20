В Туле в главном корпусе ТулГУ прошла эвакуация студентов и преподавателей Фото: соцсети

Днем 20 октября студентов и преподавателей главного корпуса ТулГУ на проспекте Ленина эвакуировали, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По имеющейся информации от представителей вуза, эвакуация была плановой и прошла в рамках плановой тренировки. к 13:40 людей уже запустили обратно в здание.

Напомним, вечером 19 октября эвакуация также прошла в общежитии ТГПУ имени Л. Н. Толстого на улице Мира и в общежитиях №1 и 8 ТулГУ.