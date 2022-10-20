Сотрудник администрации Тулы проверил условия содержания животных в приюте «Континент+» Фото: материалы пресс-служб

Представитель администрации Тулы осмотрел территорию питомника ООО «Континент+». С начала года Городская служба единого заказчика приняла более 500 заявок туляков о безнадзорных собаках, отловили больше 1070 животных. Собаки содержатся в приюте 30 дней, в течение которых их стерилизуют и лечат. Животных, проявляющих немотивированную агрессию, подтвержденную ветеринаром, оставляют жить в приюте. И очень важно, чтобы все животные - и временно пребывающие, и оставленные на постоянной основе, содержались в подобающих условиях.

Проверка показала: в приюте работает полностью оборудованный медблок, операционная, животных осматривает и лечит ветврач. Кормят собак дважды в день, приготовленной пищей и сухим кормом. Выгуливать, кормить и пристраивать собак помогают волонтеры. Многие из них сотрудничают с питомником годами.

Дважды в неделю в приюте проходят дни открытых дверей: по средам – с 13.00 до 16.00, по субботам – с 10.00 до 16.00. Можно прийти, принести корм, познакомиться с питомцами. Затем, при возможности, забрать полюбившееся животное себе домой.

Напомним, приют находится в Туле, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1.