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Общество20 октября 2022 11:02

Мужчину из Плавска Тульской области осудили за рассылку фотографий его полового органа

Его ждут 2,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима
Источник:kp.ru
Мужчину из Плавска Тульской области осудили за рассылку фотографий его полового органа

Мужчину из Плавска Тульской области осудили за рассылку фотографий его полового органа

Фото: Архив "КП"

29-летний житель города Плавска в Тульской области был признан виновным в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.

Как установил суд, обвиняемый через личные сообщения в соцсети ВКонтакте присылал фото полового органа девушкам, с которыми желал завязать знакомство.Вот только одна из получательниц не оценила такой способ общения и написала заявление в полицию.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.