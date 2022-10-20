Мужчину из Плавска Тульской области осудили за рассылку фотографий его полового органа Фото: Архив "КП"

29-летний житель города Плавска в Тульской области был признан виновным в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.

Как установил суд, обвиняемый через личные сообщения в соцсети ВКонтакте присылал фото полового органа девушкам, с которыми желал завязать знакомство.Вот только одна из получательниц не оценила такой способ общения и написала заявление в полицию.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.