Олег Кононов может покинуть пост главного тренера тульского "Арсенала" Фото: материалы пресс-служб

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов может покинуть свой пост - такая информация появилась в федеральных СМИ. Однако президент ПФК "Арсенал" отказался отвечать на вопрос об отставке Кононова, заявив, что это внутренние дела клуба.

Напомним, после 14 игр Первой лиги в сезоне 2022/2023 тульский «Арсенал» находится на седьмой строчке с 22 очками, при этом команда уже три матча подряд терпит поражение на поле, а Кононову даже пришлось извиняться за это перед болельщиками.