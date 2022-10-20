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Спорт20 октября 2022 10:31

Олег Кононов может покинуть пост главного тренера тульского "Арсенала"

Клуб пока отказался комментировать возможные кадровые изменения
Источник:kp.ru
Олег Кононов может покинуть пост главного тренера тульского "Арсенала"

Олег Кононов может покинуть пост главного тренера тульского "Арсенала"

Фото: материалы пресс-служб

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов может покинуть свой пост - такая информация появилась в федеральных СМИ. Однако президент ПФК "Арсенал" отказался отвечать на вопрос об отставке Кононова, заявив, что это внутренние дела клуба.

Напомним, после 14 игр Первой лиги в сезоне 2022/2023 тульский «Арсенал» находится на седьмой строчке с 22 очками, при этом команда уже три матча подряд терпит поражение на поле, а Кононову даже пришлось извиняться за это перед болельщиками.