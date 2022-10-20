Губернатор Тульской области внес изменения в указ о поддержке семей мобилизованных Фото: материалы пресс-служб

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указы, которые уточняют для семей мобилизованных граждан условия получения мер поддержки.

Так, теперь в документах отражено, что единовременные денежные выплаты на каждого ребенка мобилизованного и другие меры поддержки, установленные в регионе 12 октября, предоставляются в случае, если семья проживает в Тульской области.

Для получения таких мер не требуется подтверждение участия мобилизованного в СВО, а заявления на получение региональных мер поддержки будут принимать с 26 октября на портале «Госуслуги71», в МФЦ и в управлении социальной защиты населения Тульской области.

Всю подробную информацию можно получить по номеру 129.

Денежную выплату в 100 тысяч рублей получают граждане, мобилизованные через военкоматы Тульской области.