Двух жителей Тульской области осудили за попытку украсть ворота больницы №1 в Донском

Двое жителей Донского Тульской области были признаны виновными в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору.

Как установил суд, вечером 9 февраля 2022 года, между 20.00 и 20.40 подсудимые договорились украсть секцию ворот металлического забора, огораживающего территорию ГУЗ «Донская городская больница №1».

На месте один из мужчин при помощи лома стал снимать с петель секцию ворот, а второй в это время, поддерживал ее и наблюдал за окружающей обстановкой. Мужчины сняли с петель 1 секцию ворот весом 80 килограммов, нанеся учреждению ущерб на 2 160 рублей. Однако довести дело до конца им помешали сотрудники Росгвардии, которые заметили происходящее и задержали злоумышленников.

В ходе судебного заседания подсудимые вину признали, раскаялись в содеянном.

В результате суд приговорил их к обязательным работам на срок 320 часов каждого. До вступления приговора в силу оба осужденных останутся под подпиской о невыезде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.