Туляк поймал карпа весом 12 килограммов в пруду в Старом Басово Фото: соцсети

18 октября в соцсетях появились фотографии шикарного улова: туляк достал из пруда в Старом Басово гигантского карпа весом 12 килограммов. На фото для масштаба вместо часто применяемых линейки, спичечного коробка или зажигалки пришлось использовать кота.

Местные жители отмечают, что в тульских водоемах действительно водятся рыбины подобной величины, а некоторые комментаторы утверждают, что ловили и крупнее.

Туляк поймал карпа весом 12 килограммов в пруду в Старом Басово Фото: соцсети

Карп - достаточно распространенная пресноводная рыба, которая очень быстро растет. К концу первого года жизни его длина уже около 10 см при весе 25-30 граммов, в благоприятных условиях к концу второго года карп вырастает в десятки рас, достигая до полукилограмма. Дальше растет чуть медленнее, но может достигнуть в длину 100-120 см при весе 20-25 и более кг. Живет же карп до 30 лет.