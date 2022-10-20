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Общество20 октября 2022 7:32

Туляк поймал карпа весом 12 килограммов в пруду в Старом Басово

Фото улова появилось в социальных сетях
Источник:kp.ru
Туляк поймал карпа весом 12 килограммов в пруду в Старом Басово

Туляк поймал карпа весом 12 килограммов в пруду в Старом Басово

Фото: соцсети

18 октября в соцсетях появились фотографии шикарного улова: туляк достал из пруда в Старом Басово гигантского карпа весом 12 килограммов. На фото для масштаба вместо часто применяемых линейки, спичечного коробка или зажигалки пришлось использовать кота.

Местные жители отмечают, что в тульских водоемах действительно водятся рыбины подобной величины, а некоторые комментаторы утверждают, что ловили и крупнее.

Туляк поймал карпа весом 12 килограммов в пруду в Старом Басово

Туляк поймал карпа весом 12 килограммов в пруду в Старом Басово

Фото: соцсети

Карп - достаточно распространенная пресноводная рыба, которая очень быстро растет. К концу первого года жизни его длина уже около 10 см при весе 25-30 граммов, в благоприятных условиях к концу второго года карп вырастает в десятки рас, достигая до полукилограмма. Дальше растет чуть медленнее, но может достигнуть в длину 100-120 см при весе 20-25 и более кг. Живет же карп до 30 лет.