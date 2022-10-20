В Туле 19 октября эвакуировали общежития ТГПУ и ТулГУ из-за сообщений о минировании Фото: соцсети

Вечером 19 октября в Туле были эвакуированы общежитие ТГПУ на улице Мира и общежития №1 и 8 ТулГУ. По информации телеграм-канала «т а к и ж и в е м», там поступали сообщения о минировании.

На месте происшествия у общежития ТГПУ работали 7 пожарных расчетов, бригада скорой помощи и полицейские. Позднее стало известно, что в общежитии №8 ТулГУ сработала сигнализация.