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Происшествия20 октября 2022 7:16

В Туле 19 октября эвакуировали общежития ТГПУ и ТулГУ из-за сообщений о минировании

Также известно, что в 1-м общежитии ТулГУ сработала пожарная сигнализация
Источник:kp.ru
В Туле 19 октября эвакуировали общежития ТГПУ и ТулГУ из-за сообщений о минировании

В Туле 19 октября эвакуировали общежития ТГПУ и ТулГУ из-за сообщений о минировании

Фото: соцсети

Вечером 19 октября в Туле были эвакуированы общежитие ТГПУ на улице Мира и общежития №1 и 8 ТулГУ. По информации телеграм-канала «т а к и ж и в е м», там поступали сообщения о минировании.

На месте происшествия у общежития ТГПУ работали 7 пожарных расчетов, бригада скорой помощи и полицейские. Позднее стало известно, что в общежитии №8 ТулГУ сработала сигнализация.

Также известно, что в 1-м общежитии ТулГУ сработала пожарная сигнализация

Также известно, что в 1-м общежитии ТулГУ сработала пожарная сигнализация

Фото: соцсети