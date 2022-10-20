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Общество20 октября 2022 6:47

Для мобилизованных туляков в Рязанской области возвели тренировочный квартал

Он используется для отработки действий подразделений в условиях городской застройки
Источник:kp.ru
Для мобилизованных туляков в Рязанской области возвели тренировочный квартал

Для мобилизованных туляков в Рязанской области возвели тренировочный квартал

Фото: материалы пресс-служб

Тренировочный квартал из двух линий одноэтажных и двухэтажных домов возвели на полигоне в Рязанской области для подготовки батальона мобилизованных туляков. Квартал потребовался для отработки действий подразделений в условиях городской застройки.

Под руководством опытных инструкторов здесь оттачивается слаженность подразделений, проводятся занятия по доразведке, досмотровым и штурмовым действиям в условиях городской и малоэтажной застройки.

Бойцы поблагодарили Губернатора за оказание помощи в подготовке к боевым действиям.

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб