Для мобилизованных туляков в Рязанской области возвели тренировочный квартал Фото: материалы пресс-служб

Тренировочный квартал из двух линий одноэтажных и двухэтажных домов возвели на полигоне в Рязанской области для подготовки батальона мобилизованных туляков. Квартал потребовался для отработки действий подразделений в условиях городской застройки.

Под руководством опытных инструкторов здесь оттачивается слаженность подразделений, проводятся занятия по доразведке, досмотровым и штурмовым действиям в условиях городской и малоэтажной застройки.

Бойцы поблагодарили Губернатора за оказание помощи в подготовке к боевым действиям.

. Фото: материалы пресс-служб

. Фото: материалы пресс-служб